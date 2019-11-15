Суд отказал службе такси в исках против столичных оппозиционеров

Тушинский райсуд Москвы не стал рассматривать иски о взыскании с московских оппозиционеров Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Александра Соловьева, Любови Соболь и Георгия Албурова, Владимира Милова, Ивана Жданова, Александра Соловьева и Олега Степанова 265 тысяч и 259 тысяч рублей в пользу компании "М.Такси коммуникации", информирует "МБХ медиа".

Оба решения приняты из-за неявки на заседание истца. Кроме того, адвокаты заявителей также настаивали на прекращении дела.

Служба такси подала три иска к оппозиционным политикам 22 августа. Фирма хотела "взыскать убытки от простоя транспортных средств" из-за несанкционированных акций 27 июля, 3 и 10 августа.