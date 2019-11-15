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12:13

Суд отказал службе такси в исках против столичных оппозиционеров

фото ЗакС политика Суд отказал службе такси в исках против столичных оппозиционеров

Тушинский райсуд Москвы не стал рассматривать иски о взыскании с московских оппозиционеров Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Александра Соловьева, Любови Соболь и Георгия Албурова, Владимира Милова, Ивана Жданова, Александра Соловьева и Олега Степанова 265 тысяч и 259 тысяч рублей в пользу компании "М.Такси коммуникации", информирует "МБХ медиа".

Оба решения приняты из-за неявки на заседание истца. Кроме того, адвокаты заявителей также настаивали на прекращении дела.

Служба такси подала три иска к оппозиционным политикам 22 августа. Фирма хотела "взыскать убытки от простоя транспортных средств" из-за несанкционированных акций 27 июля, 3 и 10 августа.

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14:24    
Поддерживаю решение суда. Другого и быть не должно.

14:17   Бордунов  
Из новости и комментариев (12:28, 13:09) выходит, что "ВСЯ(!!!!!!!!!!!!!) Москва, ВЕСЬ(!!!!!!!) НАРОД + глубинный русский народ" с треском проиграли в суде здравому смыслу.

13:31    
Долг патриотов - задавить расползающуюся фашистскую гадину! От свихнувшихся на наручниках, дубинках, геополитическом доминировании и другом политическом садо-мазо психопатов можно ждать только гадостей: от демонстративного избиения женщин на митингах, до расчленёнки!

13:09    
Долг патриотов России - задавить прозападную гадину! От прозападных либерал-гомосеков всё зло в России!

13:02    
12:28 Заметили, что власти в Москве организовали подачу ряда настолько же неправомерных, насколько карикатурных исков, от хозяйствующих субъектов к протестующим москвичам. За якобы убытки, от предупреждений-запретов мэрии и действий полиции. А теперь, пригожинские тролли безуспешно выжимают из этой фигни себе денежку, попутно оскор[цензура]я русский народ сурковским ярлыком "глубинный".

12:28    
Заметили, что ВСЯ(!!!!!!!!!!!!!) Москва, ВЕСЬ(!!!!!!!) НАРОД Москвы подал в суд на навальнистов - этих изгоев и отщепенцев здорового российского общества, ненавистников России! Теперь всем глубинным русским народом эту прозападную мразь надо раздавить!

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