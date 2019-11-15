"Это какое-то чудо": Суд отменил итоги выборов на УИК №1393 в МО "Новоизмайловское"

Московский районный суд отменил итоги голосования на избирательном участке №1393 в муниципальном округе «Новоизмайловское». Об этом ЗАКС.Ру рассказал не прошедший в совет самовыдвиженец Андрей Стариков.

Он подал иск к УИК вместе с другими неизбравшимися кандидатами: самовыдвиженцем Максимом Петровым и представителем КПРФ Владимиром Локтевым. Представляла бывших кандидатов в суде юрист от КПРФ Татьяна Дьякова.

- После оглашения подсчета голосов с бюллетеней, когда председатель называла фамилии из бюллетеней. Комиссия вдруг стала зажиматься, так сказать, на вопросы о том, когда будет протокол, председатель просто говорила: «Не мешайте мне работать». В какой-то момент они просто ушли, а потом появились результаты в ГАС «Выборах». Протокол мы не видели, - рассказал Стариков.

Во время заседания судья неожиданно для всех решила просмотреть визеозапись из УИК.

- На суде они в последствии заявили, что мы просто отказались. Судья приобщила к делу видео, которое мы предоставили. На одном из видео было слышно, как я подхожу к председателю и прошу выдать протокол. И судья сначала спросила у председателя: «Подходил ли к вам кто-нибудь?», а потом показала ей этот отрезок с видео. Соответственно, многие вещи таким образом прояснились. Подход судьи удивил и нас, и вообще всех. Также поучаствовал один из членов комиссии, который не остался в стороне, - продолжил Стариков.

Член УИК с правом решающего голоса от «Яблока» Сергей Рубанов давал показания на суде как свидетель.

- Они были довольно убедительны. Они привели пять членов комиссии, которые довольно плохо, но врали о том, что протокол был подписан на участке в рабочей комнате, что все было по закону. Были небольшие нарушения, но на действительность волеизъявления граждан они не влияли. Поэтому это какое-то чудо, что отменили итоги выборов на участке, - удивлен участник разбирательства.

Стариков пояснил, что в соответствии со статьей 77-ФЗ, пункт 10, ИКМО должно составить повторный протокол, а пункт 11 – на основании него происходят перерасчеты результатов.

- Но никто этого делать не будет, понятно. Потому что они, скорее всего, попытаются обжаловать решение, - подытожил он.

Если же итоги на УИК №1393 не учитывать, то истцы проходят в совет. Выбывают из него представители «Единой России» Людмила Павлова и Валерий Жилкин вместе с самовыдвиженкой Анной Поцелуевой, которая работала руководителем аппарата МО «Новоизмайловское». Стариков назвал ее «шестым кандидатом от «Единой России».

- Там им нарисовали около 200-250 голосов. У меня отняли где-то 80, у Локтева немного отняли. И всё равно им хватило буквально «капельку», чтобы пройти в совет.

Следует отметить, что иск был удовлетворен лишь частично. Кроме того, истцы уверены, что ответчик обязательно подасть апелляцию на решение, вынесенное судом первой инстанции.

"Не стоит думать, что есть какая-то загвоздка в частичном удовлетворении судом требований административного истца. Суд принял именно то решение, которое был обязан принять: отменил итоги голосования. Остальные указанные истцом требования теперь обязана удовлетворить ИКМО в силу предписаний закона", - заключили представители "Наблюдателей Петербурга".

София Саттарова

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