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13:01

УФАС предупредило Смольный о последствиях транспортной реформы

фото ЗакС политика УФАС предупредило Смольный о последствиях транспортной реформы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу предупредило власти города о возможных последствиях грядущей транспортной реформы. Соответствующее обращение УФАС направлено вице-губернатору Эдуарду Батанову и председателю комитета по транспорту Александру Головину.

"Антимонопольный орган предостерегает должностных лиц от совершения действий, которые могут противоречить национальному плану развития конкуренции, а также могут привести к нарушению ст. 15 Закона о защите конкуренции", - отмечается в сообщении антимонопольного органа.

В частности, в УФАС обеспокоены тем, что из города исчезнут маршрутки. В ведомстве выразили уверенность, что это решение приведет к существенному ограничению конкуренции.

"Одной из целей национального плана развития конкуренции является повышение конкурентоспособности хозсубъектов, удовлетворённости потребителей, в том числе и снижение цен, однако проведение планируемой реформы наземного транспорта может привести к прямо противоположным результатам", - подчеркивает начальник петербургского УФАС Вадим Владимиров.

Упразднение маршруток позволит ГУП "Пассажиравтотранс" получать ещё больше преференций: например, на сегодняшний день предприятию выделяются дотации из бюджета на обновление собственного транспорта, в то время как компании-частники делают это за свой счет.

Кроме того, обеспокоенность антимонопольщиков вызывает и запрет на размещение рекламы на общественном транспорте. Они считают, что данная мера нанесёт ущерб малому и среднему бизнесу, поскольку лишит предпринимателей одного из доступных и эффективных инструментов продвижения своей продукции и услуг.

Напомним, летом 2020 года Петербург планирует отказаться от более чем 270 направлений маршрутных такси и увеличить количество социальных автобусов. Ранее директор ГКУ "Организатор перевозок" Владимир Шведченко сообщил, что Смольный планирует закупить 1800 автобусов большого класса и 800 - среднего. По его словам, банки и лизинговые компании уже заявили о готовности участвовать в проекте закупки транспортных средств.

Траты на транспортную реформу не заложены в проект бюджета Петербурга на 2020 год, подготовленный к первому чтению в Заксобрании.

Кроме того, губернатор города Александр Беглов заявил, что в следующем году будет увеличена стоимость проезда как на метро до 60 рублей, так и на общественном транспорте - до 50.


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