18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:22

Смольный официально заявил о повышении стоимости проезда на транспорте на 10 рублей

фото ЗакС политика Смольный официально заявил о повышении стоимости проезда на транспорте на 10 рублей

Власти Петербурга подтвердили озвученную Александром Бегловым информацию о повышении стоимости проезда на общественном транспорте на 10 рублей начиная с 2020 года, извещает пресс-служба Смольного.

Разовый проезд на наземном транспорте будет стоить 50 рублей, жетон в метро - 55 рублей. Владельцам "Подорожника" и "Единой карты петербуржца" поднимут цены на 4%.

Данное решение в Смольном объяснили тем, что город не хочет субсидировать поездки туристов. Средства, вырученные от продажи билетов, администрация планирует потратить на расширение парка общественного транспорта.

Добавим, в 2020 году Петербург ожидает транспортная реформа. Предполагается, что из Петербурга исчезнут маршрутки. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:30    
Это Беглов только начал гадить. Думаю, и выставили такого "Фунта" нарочно, чтобы провести, мягко говоря, непопулярные решения, а за его спиной жрать их плоды.

13:49    
"Праздник" выборов кончился, начались суровые "бегловские" будни.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:51 Убытки Франции из-за протестов "желтых жилетов" составили 2,5 млрд евро

14:41 Главным редактором "Новой газеты" стал Дмитрий Муратов

14:25 Вызывающий сомнения документ о правилах посещения Третьего КАС исчез с сайта суда   1

14:00 Останки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют доцента Соколова, похоронят на Кубани

13:47 Управление судебного департамента снова ищет подрядчика для стройки Московского райсуда

13:45 Ректору СПбГУ Кропачеву удалось войти в состав РАН   3

13:22 Смольный официально заявил о повышении стоимости проезда на транспорте на 10 рублей   2

13:01 УФАС предупредило Смольный о последствиях транспортной реформы

12:40 Муниципал: "Это какое-то чудо": Суд отменил итоги выборов на УИК №1393 в МО "Новоизмайловское"   1

12:13 Суд отказал службе такси в исках против столичных оппозиционеров   6

11:45 Метро Петербурга признано самым безопасным в России

11:25 В Забайкалье суд не увидел оскорбления власти в словах местного жителя, назвавшего ФССП "фашиками"   2

10:56 Петербургские депутаты нашли способ штрафовать за неоплату парковки

10:27 На защитника Шиеса составили протокол за порчу "залитого льдом щебня"   1

10:01 Адвокат: Соколову не спешат говорить об увольнении из СПбГУ, чтобы сохранить его психоэмоциональное состояние

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru