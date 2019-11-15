Смольный официально заявил о повышении стоимости проезда на транспорте на 10 рублей

Власти Петербурга подтвердили озвученную Александром Бегловым информацию о повышении стоимости проезда на общественном транспорте на 10 рублей начиная с 2020 года, извещает пресс-служба Смольного.

Разовый проезд на наземном транспорте будет стоить 50 рублей, жетон в метро - 55 рублей. Владельцам "Подорожника" и "Единой карты петербуржца" поднимут цены на 4%.

Данное решение в Смольном объяснили тем, что город не хочет субсидировать поездки туристов. Средства, вырученные от продажи билетов, администрация планирует потратить на расширение парка общественного транспорта.

Добавим, в 2020 году Петербург ожидает транспортная реформа. Предполагается, что из Петербурга исчезнут маршрутки.

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