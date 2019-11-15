Ректору СПбГУ Кропачеву удалось войти в состав РАН

Ректор Санкт-Петербургского Государственного университета Николай Кропачев сумел преодолеть необходимый барьер для прохождения в Российскую академию наук: он избрал членом-корреспондентом в отделение общественных наук в секции "Право", информирует РБК.

Для избрания академиком или членкором кандидату необходимо было набрать две трети голосов. За выдвиженцев в академики могли отдавать свои голоса только действительные академики РАН.

В общей сложности РАН объявила 76 вакансий академиков и 171 вакансию членов-корреспондентов, из которых 27 кандидатов в рамках программы по "омоложению" Академии должны быть моложе 56 лет.

На членство в РАН претендовал также ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий, однако ему не удалось пройти первый этап выборов.

Напомним, накануне комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении проект законотворческой инициативы, согласно которой президента наделяется правом бесконечно продлевать полномочия ректоров СПбГУ и МГУ.