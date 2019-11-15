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14:25

Вызывающий сомнения документ о правилах посещения Третьего КАС исчез с сайта суда

фото ЗакС политика Вызывающий сомнения документ о правилах посещения Третьего КАС исчез с сайта суда

Не так давно приступивший к исполнению профессиональных обязанностей Третий кассационный суд Петербурга, в чьей юрисдикции находится весь Северо-Запад, несколько дней назад опубликовал правила посещения ведомства, которые вызвали у СМИ неоднозначную реакцию, так как некоторые их положения вызывали сомнения в соответствии закону. 

В частности, документ, который, как следовало из информации на сайте суда, был утвержден постановлением президиума Третьего КАС 23 октября 2019 года № 3, предполагал, что журналистам для посещения ведомства необходимо пройти многоступенчатую систему аккредитации, предоставив среди прочих бумаг заявление, подписанное главредом СМИ и заверенное гербовой печатью. Между тем, требование аккредитации Верховный суд РФ признал незаконным еще семь лет назад, постановив, что судебные ведомства не должны осуществлять никаких препятствий ведению журналистом его профессиональной деятельности.

Накануне, как пишет "Фонтанка", Третий КАС неожиданно решил удалить постановление с "нестандартными" правилами посещения с своего сайта, пояснив своё решение следующим образом: "11 ноября 2019 года в результате несогласованности в работе структурных подразделений, ответственных за размещение информации в сети «Интернет», на сайте был размещен документ, именуемый «Положение о порядке взаимодействия с редакциями СМИ». Он президиумом суда не утверждался. Содержащий недостоверную информацию документ 14 ноября 2019 года с сайта удален. Локальный нормативно-правовой акт находится на стадии обсуждения и согласования, после чего будет передан на рассмотрение президиума суда"

Впрочем, получить какую-либо уточняющую информацию по данному вопросу у журналистов не получилось, так как пресс-секретарь Третьего КАС не отвечает на звонки.

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14:41    
Зря убрали. Можно было и побороться за абсурд. Это же офигеть, какое наглядное, трендовое подтирание Третьего КАС законом.

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