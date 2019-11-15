Главным редактором "Новой газеты" стал Дмитрий Муратов

Сотрудники "Новой газеты" выбрали нового главреда - им стал Дмитрий Муратов. Его кандидатуру на выборах поддержало большинство сотрудников редакции.

Главного редактора в "Новой", начиная с 2009 года, выбирают сроком на два года. Согласно уставу редакции, выдвигаться может только штатный сотрудник, равно как и участвовать в голосовании имеют право лишь сотрудники. Электоральный процесс - тайный.

Кроме Муратова на должность претендовали журналист Илья Азар и Сергей Кожеуров.

Муратову 58 лет, он является одним из основателей "Новой газеты". После появления издания был членом редакционной коллегии, спецкором в зоне боевых действий и заместителем главного редактора.

Впервые пост главреда занял в 1995 году, следующие 22 года не меняя сферы деятельности. Однако в ноябре 2017 года решил "взять отгул" и не участвовать в выборах.