Убытки Франции из-за протестов "желтых жилетов" составили 2,5 млрд евро

Руководство Франции отчиталось об ущербе, который был причинен экономике страны из-за протестов "желтых жилетов", которые регулярно проходят в республике начиная с 2018 года.

"Правительство оценило убытки от движения «желтых жилетов» в 2,5 миллиарда евро. <...> Страховые компании, в свою очередь, выплатили компенсации на сумму 230 миллионов евро 13 тысячам пострадавшим от демонстрантов", - делится информацией RTL.

Почти 5 тысяч компаний вынуждены были обратиться к властям за помощью, так как акции протеста существенно сказались на их бизнесе. Более остальных под "ударом" оказались ретейлеры: продажа одежды в магазинах, расположенных в центрах городов республики, упала на 30%.

Кроме того, 75 тысяч сотрудников гостиничного и ресторанного бизнеса, а также торговли, оказались без работы из-за "желтых жилетов".

Движение "желтых жилетов" начало свои выступления год назад - 13 ноября 2018 года. Их акции обычно собирают несколько десятков тысяч человек. Время от времени случаются стычки с полицейскими, с которыми манифестанты ведут себя не всегда церемонно. В ответ порой применяется слезоточивый газ. Первоначально протестовавшие против повышения цен на бензин и добившиеся своего, постепенно "жилеты" стали расширять требования: вместе с социальными возникли и политические, такие, как отставка действующего президента Эмманюэля Макрона. На данный момент осуждены за различные правонарушения в ходе протестов более 5 тысяч их участников.