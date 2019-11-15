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16:26

Обвиняемый в мошенничестве экс-чиновник Минкульта попросил убежища в Австрии

фото ЗакС политика Обвиняемый в мошенничестве экс-чиновник Минкульта попросил убежища в Австрии

Бывший глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо попросил политического убежища в Австрии, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Владислава Мусияка.

По словам адвоката, Мазо убежден, что уголовное дело о хищении в отношении него возбуждено по политическим мотивам.

Мазо – фигурант двух дел о масштабных хищениях в Минкультуры. Первое из них – так называемое дело реставраторов, о хищении 100 млн рублей из госсредств, выделенных на реставрацию Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и Музея космонавтики в Калуге. Мазо освободили сразу после соглашения приговора.

Во втором деле о мошенничестве фигурирует сумма ущерба в 450 млн рублей. Мазо в то время был за пределами в России, его арестовали заочно. По этому делу, а также по «делу реставраторов» проходит также бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.

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