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16:54

Лидера петербургских саентологов отпустили из СИЗО спустя два года ареста

фото ЗакС политика Лидера петербургских саентологов отпустили из СИЗО спустя два года ареста

Горсуд Петербурга отказался продлить арест духовному лидеру Саентологической церкви города Ивану Мацицкому, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Следствие ходатайствовало о продлении ареста до 19 февраля 2020 года. По мнению следователей, работа адвокатов помешала их работе и привела к тому, что фигурантам дела предъявили обвинение в разных редакциях. Пришлось все начать заново, сообщили следователи.

Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. Они заявили, что у них нет желания знакомиться с материалами дела только для того, чтобы быстрее оказаться в Невском суде Петербурга. Суд избрал Мацицкому меру пресечения в виде запрета определенных действий и освободил его из-под стражи немедленно.

Мацицкий провел в СИЗО почти два с половиной года, начиная с лета 2017-го. Его и других сотрудников Саентологической церкви Петербурга обвинили в незаконном предпринимательстве, возбуждении ненависти и создании экстремистского сообщества. Правозащитники сочли, что саентологи «стали жертвами дискриминации вследствие своего вероисповедания».

В июне 2018 года адвокаты получили от следователей ФСБ материалы дела с рабочими пометками на розовых стикерах. Среди пометок были такие «напоминалки», как «Допросить еще» и «Знает много, но молчит – передопрос с электровспоминателем».

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