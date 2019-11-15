Лидера петербургских саентологов отпустили из СИЗО спустя два года ареста

Горсуд Петербурга отказался продлить арест духовному лидеру Саентологической церкви города Ивану Мацицкому, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Следствие ходатайствовало о продлении ареста до 19 февраля 2020 года. По мнению следователей, работа адвокатов помешала их работе и привела к тому, что фигурантам дела предъявили обвинение в разных редакциях. Пришлось все начать заново, сообщили следователи.

Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. Они заявили, что у них нет желания знакомиться с материалами дела только для того, чтобы быстрее оказаться в Невском суде Петербурга. Суд избрал Мацицкому меру пресечения в виде запрета определенных действий и освободил его из-под стражи немедленно.

Мацицкий провел в СИЗО почти два с половиной года, начиная с лета 2017-го. Его и других сотрудников Саентологической церкви Петербурга обвинили в незаконном предпринимательстве, возбуждении ненависти и создании экстремистского сообщества. Правозащитники сочли, что саентологи «стали жертвами дискриминации вследствие своего вероисповедания».

В июне 2018 года адвокаты получили от следователей ФСБ материалы дела с рабочими пометками на розовых стикерах. Среди пометок были такие «напоминалки», как «Допросить еще» и «Знает много, но молчит – передопрос с электровспоминателем».