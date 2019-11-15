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17:34

Энтео арестовали на пять суток за акцию с баннером "Стоп ГУЛАГ" напротив Кремля

фото ЗакС политика Энтео арестовали на пять суток за акцию с баннером "Стоп ГУЛАГ" напротив Кремля

Замоскворецкий суд Москвы арестовал активиста Дмитрия Энтео на пять суток за акцию в поддержку политзаключенных, передает «Дождь» со ссылкой на участницу Pussy Riot Марию Алехину.

В отношении Энтео составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга. Поводом стала совместная акция «Декоммунизации» и Pussy Riot, участники которой вывесили напротив Кремля на Большом Каменном мосту баннер с надписью «СТОП (!) ГУЛАГ».

На баннере были изображены фигуранты «московского дела» Егор Жуков и Константин Котов, аспирант МГУ Азар Мифтахов, фигуранты дела «Нового величия» Анна Павликова и Руслан Костыленков, историк Юрий Дмитриев и другие.

Энтео задержали 14 ноября в аэропорту «Шереметьево». За день до этого задержали еще одну участницу акции, Людмилу Сукову.

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18:57   Бордунов  
Энтео молодец. Любовь спасла его от опучивания путинизмом.
17:44, 18:06, 18:19 Привет, Насральный. Твое недоумение пройдет, как только дойдет элементарная формула:
коммунист = русофоб. Если не дойдет, значит и мозгов нет.

18:39    
Именно потому, что ещё жив в органах власти и госбезопасности дух гонителей христианства, церковь не присоединиться к хору славящих Сталина и не поддержит восстановителей ГУЛАГа, сколько бы они не старались показаться патриотами и государственниками новой России.

18:19   Бордунов  
17.56  Антисоветские и антироссийские элементы всегда будут против борьбы с ними, это естественно не только для врагов страны, но и для любых преступников. Разница в названии. Гражданских теперь почему-то стали называть полит.репрессированными, а церковников - мучениками. А суть одна - враги страны. И неважно, какой строй был в то время или сейчас. Враги есть враги, бескорыстные (редко сейчас) или за деньги госдепа (большинство).

18:06   Бордунов  
17.44  Саша, по сути ты прав, но очень грубо выражаешься. Меня тоже удивляет мягкотелость власти. Речь идёт о государственных устоях, а не о краже курицы.

17:56    
Энтео выражает ту позицию в РПЦ, которую иерархи церкви говорить открыто опасаются. Известно, что церковь (в большинстве своём) против попыток возрождения ГУЛАГа. Слишком много священников стали в нём мучениками.

17:44    
Ну, почему на пять суток, а не на 5 лет упрятали эту антисоветскую и русофобскую мразь??? А лучше бы его вообще сгноить в тюряге закопать на тюремном кладбище, как собаку!

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