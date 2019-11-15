Энтео арестовали на пять суток за акцию с баннером "Стоп ГУЛАГ" напротив Кремля

Замоскворецкий суд Москвы арестовал активиста Дмитрия Энтео на пять суток за акцию в поддержку политзаключенных, передает «Дождь» со ссылкой на участницу Pussy Riot Марию Алехину.

В отношении Энтео составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга. Поводом стала совместная акция «Декоммунизации» и Pussy Riot, участники которой вывесили напротив Кремля на Большом Каменном мосту баннер с надписью «СТОП (!) ГУЛАГ».

На баннере были изображены фигуранты «московского дела» Егор Жуков и Константин Котов, аспирант МГУ Азар Мифтахов, фигуранты дела «Нового величия» Анна Павликова и Руслан Костыленков, историк Юрий Дмитриев и другие.

Энтео задержали 14 ноября в аэропорту «Шереметьево». За день до этого задержали еще одну участницу акции, Людмилу Сукову.