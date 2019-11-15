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18:53

Минюст признал "Север.Реалии" СМИ-иноагентом

фото ЗакС политика Минюст признал "Север.Реалии" СМИ-иноагентом

Министерство юстиции включило издание «Север.Реалии» (проект «Радио Свобода») в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, сообщается на сайте ведомства.

В Минюсте пояснили, что поводом стали материалы, поступившие в ведомство из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела. Об этом требовании Госдумы стало известно 14 ноября. До этого та же комиссия обвинила в нарушении избирательного законодательства «Радио Свобода», «Медузу» и еще несколько изданий.

«Север.Реалии» - это восьмой проект «Радио Свобода», попавший в реестр иноагентов. Туда же включены телеканал "Настоящее время", татаро-башкирская служба «Радио Свобода», проекты «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

Накануне глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил, что зарубежные НКО и СМИ пытались вмешаться во внутреннюю политику в 19 регионах России, в том числе Петербурге и Москве. В Петербурге в единый день голосования 8 сентября прошли выборы губернатора и муниципальных депутатов. На первых победил Александр Беглов, шедший на выборы как самовыдвиженец.

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