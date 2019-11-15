Лидеры "нормандской четверки" обсудят ситуацию на Донбассе 9 декабря

В Париже 9 декабря состоится встреча глав России, Украины, Франции и Германии по урегулированию ситуации в Донбассе, передает «Дождь» со ссылкой на французское издание Le Figaro.

О предстоящей встрече «нормандской четверки» сообщили в Елисейском дворце. В правительстве Германии подтвердили участие канцлера Ангелы Меркель, передает «Интерфакс». В Елисейском дворце заявили, что целью встречи станет «выработать новую последовательность в выполнении Минских договоренностей».

Подтвердили предстоящую встречу и в администрации президента Украины Владимира Зеленского.