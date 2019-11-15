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19:59

Историка Соколова перевели в СИЗО "Кресты"

фото ЗакС политика Историка Соколова перевели в СИЗО "Кресты"

Бывший профессор СПбГУ, историк Олег Соколов переведен из изолятора временного содержания в СИЗО «Кресты», передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

По словам адвоката, первое время историк будет на карантине. Затем его переведут в общую камеру.

15 ноября Соколов участвовал в следственных действиях, в бронежилете и каске – в целях безопасности.. Его привезли в квартиру на набережной Мойки, где он убил свою сожительницу, аспирантку Анастасию Ещенко. Также историк показал, где и как топил части тела убитой.

Преподаватель СПбГУ, историк Олег Соколов арестован по делу об убийстве Ещенко, с которой он сожительствовал. Его задержали 9 ноября, достав в состоянии алкогольного опьянения из Мойки с пакетом и рюкзаком, в которых оказались части тела. После этого в его квартире нашли расчлененный труп женщины. Соколов признался в содеянном. В день ареста СПбГУ объявил о его увольнении.

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