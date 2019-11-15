«Тучков буян»: что можно в «Зарядье», здесь - нельзя

На Международном культурном форуме продолжают обсуждать Петербург – 15 ноября на дискуссии «Современные общественные пространства: как создавать городские парки» эксперты поговорили об общественных пространствах в целом и о будущем парке «Тучков буян» в частности. Специалисты по созданию парковых зон рассказали, на что надо обратить внимание при создании нового пространства. Руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн попросил не делать парк копией «Зарядья», а архитектурный критик Мария Элькина заявила, что глава КГА Владимир Григорьев говорит неправду.

В целом мероприятие было посвящено обсуждению парка «Тучков буян», который решили делать между проспектом Добролюбова и набережной Малой Невы. Сначала там планировали создать Судебный квартал, но за пять месяцев до выборов врио губернатора Александр Беглов предложил сделать там парк.

В сам день голосования петербуржцам на избирательных участках предлагали определить лучшее название для нового арт-парка. Победил вариант «Тучков буян». Также власти города опрашивали жителей, что они хотели бы видеть в общественном пространстве. Больше всего горожанам по вкусу зимний каток, ботанический сад, фонтаны-шутики и открытая сцена.

Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев во время дискуссии 15 ноября заявил, что создание парка – это абсолютно правильное, взвешенное и логичное решение. По его мнению, это довольно важное событие, которого горожане ждали очень долго. Для них и будет сделано новое общественное пространство, добавил Григорьев.

- Что касается того, чего город ждет от этого пространства – об этом сказали наши жители. Город, естественно, живет мыслями и чаяниями его жителей. И мы это демонстрируем, по-моему, абсолютно публично, открыто и прямо. Надеемся, что так и будет продолжаться дальше на этом этапе развития города, - заявил глава комитета.

Эксперты дискуссии призвали неполностью прислушиваться к желаниям петербуржцев касательно наполнения парка. В частности, такого мнения придерживается помощница президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмакбетова, которая занимается общественными пространствами в Казани и отвечала за создание общественного пространства у Озера Кабан. Она сообщила, что не надо обсуждать каждый объект отдельно.

- Я, например, не считаю, что есть какой-то практический смысл обсуждать в реальности, какой конкретно элемент благоустройства люди хотят получить. Потому что неизвестное – неинтересно. Люди не могут сходу предложить какую-то цельную концепцию, если это не люди со специальным или профессиональным образованием. Тут должно быть исследование того, как люди вообще в Санкт-Петербурге проводят свое свободное время, каких способов досуга в Санкт-Петербурге недостаточно, - считает Фишман-Бекмакбетова.

Также она полагает, что стоит определиться с ценовой политикой для заведений арт-парка: стоимость товаров и продуктов должна быть доступной для большого числа посетителей. Это надо определить ещё на этапе создания технического задания.

Ее поддержал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он сообщил, что перед созданием парка «Зарядье» москвичи очень хотели видеть в новом пространстве каток, но от него принципиально отказались.

- Люди всегда предложат то, что они знают и видели. Парк и любой проект интересен тем, что люди еще не видели и не знают. Задача архитектора, услышав эти ожидания, вдруг предложить что-то новое: «Ребята, вы хотели лужайку и каток, смотрите, мы вам предлагаем консольный мост», - пояснил Кузнецов.

При этом, он согласился с руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никитой Явейном в том, что петербургский парк не должен быть по дизайну. Явейн отметил, что тот же консольный мост «Петербург не переварит».

- Параллели с «Зарядьем» многие воспринимают буквально. Я думаю, что всё, что можно в «Зарядье», и всё, что здорово в «Зарядье», ни в коем случае здесь нельзя, - уверен глава архитектурного бюро.

Конкретные предложения по наполнению нового парка эксперты озвучивать не захотели – чтобы не ставить рамки участникам конкурса на создание проекта общественного пространства. Правительство Петербурга объявило о начале приема заявок на конкурс с 15 ноября, а крайний срок подачи предложения – 15 января 2020 года. В финал должны попасть восемь команд: шесть именитых и две молодые.

Представительница Татарстана Фишман-Бекмакбетова посоветовала главному архитектору Петербурга Григорьеву ещё до подведения итогов конкурса сформировать команду проекта. Причем из местных специалистов, которые знакомы с контекстом парка, уточнила помощница президента Татарстана.

- Вам не нужны в экспертном совете только крутые, опытные, международные эксперты. Вам нужно, чтобы быть грамотным заказчиком, собрать многопрофильную, междисциплинарную, местную команду, которая сформулирует всё, что необходимо знать, всё, что вам важно. Чтобы архитекторы, работающие над заявками для вашего конкурса, приняли к сведению, учли и заложили это в свои проекты, - поделилась опытом Фишман-Бекмакбетова.

Григорьев ответил, что команду будут собирать уже после определения проекта-победителя. Под него и создадут экспертный совет, добавил глава комитета.

Помимо этого, подняли на встрече вопрос о Саде на Неве, куда перенесли Судебный квартал. Одна из слушателей спросила у Григорьева, можно ли отказаться от этого решения. Председатель КГА заявил, что плохо вырубать зелень, ничего не компенсируя, – здесь же, по его мнению, город наоборот приобретает.

- Что касается Сада на Неве – он не был зеленым насаждением общего пользования. Это была сложившаяся зелень, но, откровенно говоря, он по своему положению в городе имеет не такое стратегическое положение, как, конечно, на проспекте Добролюбова. Там немного же проживает вокруг людей, это как бы сложившийся наш административный центр: Смольный, правительство Ленинградской области и так далее, - добавил Григорьев.

Также он добавил, что Петербург в архитектурном плане не провинциальный город. В нем работают архитекторы мирового уровня, сказал глава КГА. С ним не согласилась архитектурный критик Мария Элькина.

- Это же неправда. Вы сидите и большую аудиторию обманываете. Петербург очень провинциальный с точки зрения архитектуры. Посмотрите на Осло, посмотрите на Копенгаген, посмотрите на общественные пространства в Казани – Петербург очень провинциальный. У нас очень низкое качество строительства, у нас очень мало хоть как-то… - начала рассуждать Элькина.

- Мария, мне кажется, вы очень буквально воспринимаете слова «архитектурный критик», - прервал собеседницу председатель комитета. – Критик – это не тот, который всё и вся критикует…

- Я не всё критикую. Я много что хвалю, - ответила архитектурный критик.

Спор далеко зайти не успел, модераторы дискуссии успокоили Элькину и Григорьева и предложили заканчивать мероприятие. Одной из последних слово взяла Фишман-Бекмакбетова. Она заявила, что для создания хорошей общественной среды необходимо прислушиваться ко многим людям.

- Вот я заказчик, если мне очень надо сделать хорошо, я иду к людям, я иду к экологам, я иду к архитекторам, ещё куда-то, ещё куда-то – со всеми разговариваю, стараюсь всех услышать, - сказала Фишман-Бекмакбетова.

София Саттарова

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