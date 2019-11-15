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20:31

Высказывания Собчак о Крыме проверят на экстремизм

фото ЗакС политика Высказывания Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Прокуратура Москвы направила на психолого-лингвистическую экспертизу интервью телеведущей Ксении Собчак украинской радиостанции «Новое время», в котором она заявила о присоединении Крыма к России с нарушением международного права, сообщается на сайте Партии ветеранов России.

На это интервью генпрокурору Юрию Чайке пожаловался глава партии Ильдар Резяпов. В сообщении партии указано, что интервью направлено на экспертизу для оценки высказываний на наличие «признаков экстремизма».Вопросы вызвали заявления Собчак о том, что Россия могла «нарушить международные договоренности», и полуостров нужно вернуть.

В 2018 году, когда Собчак участвовала в кампании по выборам президента, ее слова о принадлежности Крыма уже проверяли на экстремизм. Вопросы вызвала озвученная ей на пресс-конференции позиция. В июле, уже после выборов, прокуратура заявила, что не нашла в высказываниях Собчак признаков экстремизма.

 

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21:56    
Нравится Резяпову или нет, но Собчак права - Крым это Украина.

20:48    
Крым-это Россия навсегда! Попытки ненавистников России изменить его принадлежность тщетны! Все на отдых в Крым на Новый год! Уже и комфортабельный поезд пустили из Питера до Севастополя через Симферополь!

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