Минувшим днем, 15 ноября, на главный храм Вооруженных сил РФ установили золотой купол весом 80 тонн, передает "Дождь". Его собрали на площадке перед главным входом и затем поместили на одну из главных башен церкви.

Всего на религиозное учреждение планируется водрузить шесть куполов, общая высота постройки будет более 90 метров. Строительство храма будет завершено в следующем году и приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Центральную икону в нем создадут на деньги Владимира Путина, а для ступеней используют немузейное оружие Вермахта.