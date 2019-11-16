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13:35

На главный храм ВС РФ водрузили 80-тонный купол

фото ЗакС политика На главный храм ВС РФ водрузили 80-тонный купол

Минувшим днем, 15 ноября, на главный храм Вооруженных сил РФ установили золотой купол весом 80 тонн, передает "Дождь". Его собрали на площадке перед главным входом и затем поместили на одну из главных башен церкви.

Всего на религиозное учреждение планируется водрузить шесть куполов, общая высота постройки будет более 90 метров. Строительство храма будет завершено в следующем году и приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Центральную икону в нем создадут на деньги Владимира Путина, а для ступеней используют немузейное оружие Вермахта.

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