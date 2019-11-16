Авторы законопроекта о домашнем насилии известили о поступающих угрозах

Неустановленные личности рассылают в интернете угрозы авторам законотворческой инициативы о домашнем насилии, рассказала одна из её авторов, депутат Госдумы Оксана Пушкина. По её словам, оскорбления и весьма сомнительные предостережения поступали и другим разработчикам документа.

"В последнее время участились угрозы мне и моей семье и обращения оскорбительного характера в мой адрес, которые я связываю с моей работой над законопроектом", - поделилась Пушкина в беседе с РБК.

Депутат уточнила, что эти же люди пытались сорвать не только обсуждение проекта, но и показ фильм "Матильда" ранее.

Не так давно свыше 180 православных и родительских организаций призвали Владимира Путина не допустить принятия закона о домашнем насилии, который, как они считают, основан на "радикальной антисемейной идеологии феминизма".

Напомним, после декриминализации побоев в семье в 2018 году на первый раз за такой проступок предусмотрен административный штраф от 5 до 30 тысяч рублей или арест на 10-15 суток.

В свою очередь авторы нынешнего проекта закона о домашнем насилии хотят, чтобы преследователю запретили приближаться к пострадавшему либо обязать его покинуть место совместного проживания и возместить причиненный имущественный и моральный вред.