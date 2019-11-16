74-летняя активистка может получить арест за акцию в поддержку Ивана Голунова

Столичные правоохранители решили привлечь к административной ответственности 74-летнюю пенсионерку Турану Варжабетьян, которая участвовала в акции в поддержку спецкора "Медузы" Ивана Голунова 12 июня, рассказала она сама журналистам "ОВД-Инфо".

Пожилой активистке инкриминируют ч. 8 ст. 20.2 КоАП (Повторное нарушение порядка проведения акции). По данной статье в качестве наказания предусматривается в том числе арест до 30 суток. Прийти в отдел для ознакомления с протоколом Варжабетьян не может, так как недавно ей сделали операцию на колене.

"Если они меня тогда видели на акции, почему сразу не забрали и не составили акт? Я сейчас после операции и никуда не пойду", - сообщили Варжабетьян.

Между тем женщину 12 июня все же задерживали. Тогда на нее составили протокол об участии в несанкционированном мероприятии, которое создало помехи движению транспорта и пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Тогда суд не стал изучать материалы дела из-за допущенных полицейскими многочисленных ошибок и вернул его на исправление.

Турана Варжабетьян постоянно участвует в акциях протеста. Например, во время событий на Болотной площади в мае 2012 года её по голове ударил дубинкой силовик, женщина потеряла сознание, после чего врачи диагностировали у неё сотрясение мозга. После этого пенсионерка обратилась в ЕСПЧ.