18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:24

На Украине похитили главу одного из крупнейших банков страны

фото ЗакС политика На Украине похитили главу одного из крупнейших банков страны

В Киеве похитили председателя правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко, информирует украинский телеканал "Прямой".

Мужчину схватили во время прогулки со своим ребенком: его втолкнули в черный микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Семья банкира незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. 

"Укрэксимбанк" фигурирует в расследовании юриста Андрея Портнова, который ранее занимал пост советника главы государства при президенте Викторе Януковиче, на тему хищений лицами, приближенными к Петру Порошенко. Портнов заявлял, что в июле 2014 года соратники Порошенко вывели за рубеж с помощью этого банка 34 млн гривен, которые предназначались для нужд армии.

По классификации Нацбанка Украины за 2018 год, "Укрэксимбанк" полностью принадлежит государству и входит в тройку системно значимых банков страны.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
17:47 Мать убитой студентки СПбГУ Анастасии Ещенко увезли с её похорон в реанимацию   2

17:24 На Украине похитили главу одного из крупнейших банков страны

16:25 Ходорковский поддержал Вишневского, невольно ставшего жертвой скандала   10

16:05 74-летняя активистка может получить арест за акцию в поддержку Ивана Голунова

15:25 Авторы законопроекта о домашнем насилии известили о поступающих угрозах   1

14:21 На Кубани похоронили жестоко убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко   1

13:35 На главный храм ВС РФ водрузили 80-тонный купол   1

12:45 Экс-чиновник администрации Пскова решил продать через интернет сайт губернатора

11:57 Умер политик, глава движения "Новая Россия" Никита Исаев   7

11:11 "Не хотим делать бизнес на трагедии": Испанское издательство отказалось продавать книги Соколова

10:26 Суд арестовал директора ЧОП, охранявшего колледж в Благовещенске, где произошла стрельба   5

15 ноября, 20:59 "Вы идете, мы стоим, они сидят": активисты поддержали политзаключенных серией пикетов

15 ноября, 20:31 Высказывания Собчак о Крыме проверят на экстремизм   6

15 ноября, 20:18 «Тучков буян»: что можно в «Зарядье», здесь - нельзя

15 ноября, 19:59 Историка Соколова перевели в СИЗО "Кресты"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru