На Украине похитили главу одного из крупнейших банков страны

В Киеве похитили председателя правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко, информирует украинский телеканал "Прямой".

Мужчину схватили во время прогулки со своим ребенком: его втолкнули в черный микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Семья банкира незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

"Укрэксимбанк" фигурирует в расследовании юриста Андрея Портнова, который ранее занимал пост советника главы государства при президенте Викторе Януковиче, на тему хищений лицами, приближенными к Петру Порошенко. Портнов заявлял, что в июле 2014 года соратники Порошенко вывели за рубеж с помощью этого банка 34 млн гривен, которые предназначались для нужд армии.

По классификации Нацбанка Украины за 2018 год, "Укрэксимбанк" полностью принадлежит государству и входит в тройку системно значимых банков страны.