Корреспондент «Медузы» Иван Голунов стал лауреатом премии «Профессия – журналист», передает «МБХ медиа».

Церемония вручения прошла 16 ноября в Берлине. Премия учреждена «Открытой Россией». Голунова отметили за расследование «Кто владеет московскими кладбищами. Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ», опубликованное в июле.

В номинации «Видеодокумент» премию получил журналист Юрий Дудь за фильм «Беслан. Помни». Журналист Роман Супер сообщил, что Дудь намерен отправить премию героям фильма – матерям Беслана.

За месяц до выхода расследования о ритуальном рынке Москвы Голунова задержали по подозрению в попытке сбыта наркотиков: при обыске полицейские достали из его рюкзака пакетики с порошкообразным веществом. Сначала Голунову отказывали в проведении необходимых экспертиз, затем, когда их провели, оказалось, что следов употребления журналистом запрещенных веществ не было. Следствие установило, что наркотики ему подкинули при задержании.

На фоне возмущения общественности и пикетов в поддержку Голунова с корреспондента сняли обвинения. Спустя пару дней президент Владимир Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина. Затем уволили четырех сотрудников полиции ЗАО Москвы, был наказан глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов – за публикацию фотографий, выданных за снимки из квартиры Голунова.

Виновные в попытке подбросить журналисту наркотики до сих пор не наказаны. В ноябре выяснилось, что все материалы проверки правоохранителей по этому делу П.