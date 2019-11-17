"Никакого похищения не было": В СБУ подтвердили задержание главы "Укрэксимбанка"

Представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в своем Facebook подтвердила, что глава «Укрэксимбанка» Александр Гриценко задержан.

По словам Гитлянской, Гриценко задержан по поручению генпрокуратуры страны в рамках дела о растрате и отмывании денег в составе преступной группы. Она подчеркнула, что задержание прошло «исключительно в рамках действующего законодательства», и «никакого похищения не было».

Накануне сообщалось, что Гриценко был похищен в Киеве. Когда он гулял со своим ребенком, его втолкнули в черный микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Семья банкира обратилась в правоохранительные органы.

«Укрэксимбанк» фигурирует в расследовании Андрея Портнова о хищении денег лицами, приближенными к бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Портнов заявил, что в 2014 году соратники Порошенко вывезли за границу 34 млн гривен, предназначенных для нужд армии.