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12:20

Россия и Саудовская Аравия договорились о поставке ракетного комплекса C-400

фото ЗакС политика Россия и Саудовская Аравия договорились о поставке ракетного комплекса C-400

Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия вступления в силу контракта на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», который был подписан в 2017 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Марию Воробьеву.

«С Саудовской Аравией в 2017 году подписан контракт на поставку ЗРС-400 С-400 "Триумф". В настоящее время мы с партнерами обсуждаем взаимоприемлемые условия для вступления данного контракта в силу», - сказала Воробьева в ходе выставки в Дубае.

В том же 2017 году Россия и Турция договорились о поставке четырех дивизионов С-400. Сумма сделки составила 2,5 млрд долларов. В честь начала поставок в июле 2019 года повар-рекордсмен из Турции Хасан Аджар решил испечь национальный пирог берёк для президента России Владимира Путина

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13:59    
Хорошая новость! Кто-то продаёт пиво с шоколадом, а Россия ЗРК С-400...За ними очередь в мире на годы вперёд, потому надо расширять производство в разы и зарабатывать миллиарды долларов!

13:18    
шутка или ПРОВОКАЦИЯ?

Страница 1-ая (всего: 1)
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