Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия вступления в силу контракта на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», который был подписан в 2017 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Марию Воробьеву.

«С Саудовской Аравией в 2017 году подписан контракт на поставку ЗРС-400 С-400 "Триумф". В настоящее время мы с партнерами обсуждаем взаимоприемлемые условия для вступления данного контракта в силу», - сказала Воробьева в ходе выставки в Дубае.

В том же 2017 году Россия и Турция договорились о поставке четырех дивизионов С-400. Сумма сделки составила 2,5 млрд долларов. В честь начала поставок в июле 2019 года повар-рекордсмен из Турции Хасан Аджар решил испечь национальный пирог берёк для президента России Владимира Путина