В ООН перечислили причины гибели россиян при ДТП

Спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт среди основных причин гибели россиян на дорогах назвал изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование мобильных телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей, передает РИА «Новости».

По словам Тодта, в России на дорогах гибнет и получает увечья «чрезвычайно много людей». «Я вижу много превышений скорости, я в курсе случаев злоупотребления алкоголем за рулем, и даже пешеходы иногда представляют собой проблему», - подчеркнул представитель ООН.

Тодт указал также на нехватку освещениях на дорогах за пределами городов. К тому же, по его словам, многие люди не пристегиваются в тех случаях, когда это следовало бы сделать. Он призвал российские власти доработать законодательство в сфере дорожного движения.

В воскресенье, 17 ноября, отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. По данным ВОЗ, ежегодно в автоавариях гибнут 1,35 млн человек. По данным ГИБДД, в России в 2018 году произошло более 168 тысяч аварий, в которых погибли более 18 тысяч человек и пострадали 215 тысяч.