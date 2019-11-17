Россия возвращает Украине задержанные в Керченском проливе корабли

В Керченском проливе начался процесс передачи украинских кораблей, задержанных год назад, сообщает «Керчь ФМ». Это буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь».

По данным издания, каждое судно сопровождает буксир, впереди идет береговая охрана. Корабли движутся в сторону арок Крымского моста. Журналисты наблюдают за ситуацией с горы Митридат, на нее могут попасть желающие, но на месте у тех, кто ведет съемку, правоохранители переписывают паспортные данные.

Передача кораблей украинской стороне состоится в ближайшее время в нейтральных водах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Погранслужба ФСБ России задержала украинские военные корабли в Керченском проливе 25 ноября. Моряков арестовали по обвинению в незаконном пересечении российской границы. В ответ Совет национальной безопасности Украины одобрил введение новых санкций против России, а Россия ввела запрет на импорт некоторых товаров из Украины.

В сентябре 2019 года арестованные моряки вернулись на Украину в рамках обмена заключенными между странами. Президент Владимир Зеленский подарил им квартиры в Одессе и часы.