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17:30

Евгений Мусин задержан на пикете против повышения цен на транспорт в Петербурге

фото ЗакС политика Евгений Мусин задержан на пикете против повышения цен на транспорт в Петербурге

На одиночном пикете у Гостиного двора задержан активист Евгений Мусин, передает «ОВД-Инфо».

Мусин вышел в пикет с плакатом, критикующим губернатора Александра Беглова и предстоящее повышение цен на проезд в транспорте. По словам одного из полицейских, Мусина повезли в ОВД, чтобы выяснить, не привлекался ли он раньше к ответственности по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции).

Также депутат ЗакСа Борис Вишневский сообщил в соцсетях о еще одном задержанном на пикетах у Гостиного двора – Сергее Думцеве. По его словам, активиста доставили в 28-й отдел полиции, но там с депутатом отказались говорить по телефону, бросив трубку.

15 ноября Смольный объявил о повышении цен на разовый проезд в общественном транспорте. Жетон в метро будет стоить 55 рублей, билет в наземном транспорте – 50 рублей. Перед этим городские власти, в том числе Беглов, говорили о повышении цен на проезд в метро до 60 рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:45    
а чо не кокнули БУНТАРЯ - горожане торчат от нового губера

18:48   Бордунов  
Заказной характер пикетов бросается в глаза. Если звучит фамилия пархатого паскудного жидёнка - акция проплачена. За последние лет 20 плата повышалась каждый год или через год, не упомнить всех руководителей города, но пикеты только сейчас. Какие продажные отвратительные твари эти пикетчики. Яблочно-жидовская саранча. Странно, что не вышел второй депутат. Наверно, не до этого, забивает косячок.

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