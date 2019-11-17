Евгений Мусин задержан на пикете против повышения цен на транспорт в Петербурге

На одиночном пикете у Гостиного двора задержан активист Евгений Мусин, передает «ОВД-Инфо».

Мусин вышел в пикет с плакатом, критикующим губернатора Александра Беглова и предстоящее повышение цен на проезд в транспорте. По словам одного из полицейских, Мусина повезли в ОВД, чтобы выяснить, не привлекался ли он раньше к ответственности по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции).

Также депутат ЗакСа Борис Вишневский сообщил в соцсетях о еще одном задержанном на пикетах у Гостиного двора – Сергее Думцеве. По его словам, активиста доставили в 28-й отдел полиции, но там с депутатом отказались говорить по телефону, бросив трубку.

15 ноября Смольный объявил о повышении цен на разовый проезд в общественном транспорте. Жетон в метро будет стоить 55 рублей, билет в наземном транспорте – 50 рублей. Перед этим городские власти, в том числе Беглов, говорили о повышении цен на проезд в метро до 60 рублей.

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