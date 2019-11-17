Задержанные в Керчинском проливе корабли передадут Украине 18 ноября

Россия передаст Украине задержанные в прошлом году военные корабли 18 ноября, передает ТАСС со ссылкой на погрануправление ФСБ РФ по Крыму.

В службе подтвердили, что три украинских судна буксируют из порта Керчь к «согласованному месту передачи». По словам источника в силовых структура, корабли передадут в нейтральных водах у мыса Такиль около полудня.

Ранее стало известно, что украинские корабли отводят в сторону арок Крымского моста. Эти корабли задержала погранслужба ФСБ в Керчинском проливе 25 ноября. Украинских моряков арестовали по обвинению в незаконном пересечении российской границы. В сентябре 2019 года они вернулись на Украину в рамках обмена заключенными между странами.