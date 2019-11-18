18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:31

Петербург стал регионом с самым медленным ростом зарплат

фото ЗакС политика Петербург стал регионом с самым медленным ростом зарплат

Росстат признал Петербург регионом с самым медленным ростом зарплат, передают «Известия».

Данные о размерах и темпах роста зарплат в регионах России взяты из информации Росстата для мониторинга социально-экономического положения по итогам III квартала. Размеры зарплат не брались в расчет, только средний процент роста в январе-августе.

Оказалось, что в Петербурге зарплаты выросли лишь на 3,6%. Предпоследнюю точку рейтинга заняла Северная Осетия с показателем 3,7%. В Калининградской области зарплаты выросли на 4%.

Лидером рейтинга оказалась республика Тыва: здесь зарплаты повысились в среднем на 13%. На втором месте – Севастополь (11,6%), третьей стала Костромская область (10,9%).

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


9:55    
Зарплаты в России(Питере) растут быстрее, чем инфляция по стране и это хорошо! Чтобы зарплата росла быстрее, надо ЛУЧШЕ и БОЛЬШЕ работать, петербуржцы!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
18:59 К новогодним праздникам Петербург украсят тысячи елей в вазонах

18:58 Депутата Госдумы Герасименко лишили прав из-за ДТП с мотоциклистом

18:38 СМИ: Замглавы ФСИН Максименко уходит в отставку

18:35 Муниципал: Суд не отменил итоги выборов в округе 67 МО «Прометей»

18:13 В Кремле продолжат читать Tatler и «Караван историй», но откажутся от Vogue

18:06 Шишкина просит Генпрокуратуру проверить транспортную реформу Петербурга на коррупцию

17:59 В Купчино появится новая церковь

17:33 Против сотрудников ЧОП на Шиесе возбудили уголовные дела

17:25 Фигурантов дела о теракте в метро Петербурга просят приговорить к пожизненному заключению

17:12 Муниципал: Депутаты МО "Ульянка" попросили Беглова не повышать цены на проезд

16:59 Вишневский о поправке Беглова: По подсчетам проезд в автобусе должен стоить 70 рублей, а в метро - 68

16:49 УФАС заметило дискриминационный подход к ценообразованию у производителей гречки

16:31 В Росгидромете считают опасным развитие намывных территорий на Васильевском острове   3

16:27 РКН лишил аккредитации авторов экспертизы о несущем "антиценности сатанизма" творчестве Крида

15:47 Фигурант "московского дела" Новиков признал свою вину

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru