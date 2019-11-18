СМИ: Путин одобрил проект строительства моста через Лену стоимостью 83 млрд рублей

Президент Владимир Путин одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лена в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, 9 ноября Путин наложил на письмо с просьбой главы Якутии Айсена Николаева предусмотреть в бюджете деньги на проект резолюцию: «Ситуация созрела для реализации». В ней же он поручил правительству внести предложение, говорят источники.

Общая стоимость строительства моста оценивается в 83 млрд рублей. Из них 47,8 млрд рублей планируется взять из федерального бюджета, 6,4 млрд рублей - из бюджета Якутии. Остальные деньги в строительство должны вложить частные инвесторы.

Строительство моста предполагается завершить в 2025 году. Рассчитывают, что мост обеспечит рост транспортной доступности Якутска круглый год до 70% и снизит затраты на северный завоз на 4,1 млрд рублей. Пока Якутск – единственный из крупнейших городов России, который не имеет круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральную дорожную сеть. Зимой автомобили идут по зимнику, летом – на пароме, который ждут по два часа.

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