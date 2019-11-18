Суд вызвал двух сотрудников ГИК как свидетелей по делу о задержании Горожанко

Ленинский суд Петербурга согласился вызвать в качестве свидетелей члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии от «Справедливой России» Екатерину Фесик и пресс-секретаря ГИКа Григория Марголина-Каганского, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

18 ноября проходит предварительное заседание по иску экс-кандидата в мундепы МО «Екатерингофский» Федора Горожанко к УМВД по Адмиралтейскому району Петербурга. Бывший кандидат требует признать действия полицейских незаконным: во время летней выборной кампании они задержали Горожанко на двое суток с применением силы. Из-за этого экс-кандидат не смог подать финансовый отчёт, который необходим для участия в выборах.

Во время задержания у ИКМО «Екатерингофский» находились Марголин-Каганский и Фесик, сообщил Горожанко на заседании. Также он ходатайствовал о вызове еще двух свидетелей, которые присутствовали при задержании: экс-кандидат в совет МО «Екатерингофский» Александр Верещагин и руководитель «Красивого Петербурга» Красимир Врански. Их суд тоже согласился пригласить на заседание.

Помимо этого, Горожанко попросил установить личность полицейских, которые его задерживали. Экс-кандидат сообщил, что ему известны только номера их жетонов. Судья попросила представителя МВД предоставить данные по этим сотрудникам и материалы о задержании.

Следующее заседание суд назначил на 16 декабря. Судья отметила, что надеется на явку всех свидетелей, чтобы можно было принять решение по иску.

София Саттарова

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