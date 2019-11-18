18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:35

Максим Шевченко: Мы должны требовать отставки этого правительства

фото ЗакС политика Максим Шевченко: Мы должны требовать отставки этого правительства

Общественный и политический деятель Максим Шевченко, отмечая первую годовщину протестов "желтых жилетов" во Франции, обратился к зрителям своего YouTube-канала с мыслью, что в России оснований для уличных акций значительно больше. Несмотря на это, политическая активность россиян, по мнению публициста, не отвечает моменту и недостаточна.

"Российская система вообще не подразумевает никакое мнение народа. <...> Нам, россиянам, нужно учиться у французов сопротивлению наглому неолиберальному курсу. Мы должны требовать отставки этого правительства, отставки этой партии "Единая Россия", которая контролирует парламент и провалила программу 2020", - заявил ведущий канала.

По мнению Шевченко, "экономики нету", а бумажные рубли обесценены. Кроме того, если во Франции власть выделяет какие-то дотации деревням и фермерам, то в России об этом говорить не приходится из-за торжества "нуворишей" и "грабительского капитала", заметил журналист.

Напомним, что многотысячные акции протеста во Франции начались как акт сопротивления в ответ на повышение цен на топливо. Впоследствии требования митингующих стали политическими. Акции проходят каждую субботу.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:03   михаил   solomonkuzin61@gmail.com
наше правительство дождётся, что Франция и китай, покажутся лёгкой рябью на поверхности лужи.если встанет россия и начнёт громить всё и вся ,обосрётся весь шарик.у путина остался только один выход ,суицид, тогда может хоть близких не тронут!

13:48    
Пусть Путин с Медвеевым работают в паре и дальше - на Беломорканале.
Давно заслужили.

13:42   Бордунов  
11.45  Это, Саша,  просто неприкрытое подстрекательство к массовым уличным беспорядкам. Провокационные выступления с исламским уклоном давно лезут из него . Хотел найти сведения о родителях - безуспешно, скрыты. Ни о чём это тебе не говорит?

12:46    
12.17
Вы когда будете писать в следующий раз, то снимайте стринги с головы. И так дружбы с головой нет, а тут только ухудшение.

12:17    
Жизнь в России улучшается, МЕДЛЕННО, но улучшается во всех сферах и по большинству показателей! Пусть Путин с Медведевым работают в паре и дальше!

11:45    
А, что Шевченко не говорит, что "жёлтыми жилетами" Франции протестными акциями за год нанесён вред, убыток на 18 миллиардов евро? Вон Гонконг протестующие разнесли в пух и прах и тд.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
18:59 К новогодним праздникам Петербург украсят тысячи елей в вазонах

18:58 Депутата Госдумы Герасименко лишили прав из-за ДТП с мотоциклистом

18:38 СМИ: Замглавы ФСИН Максименко уходит в отставку

18:35 Муниципал: Суд не отменил итоги выборов в округе 67 МО «Прометей»

18:13 В Кремле продолжат читать Tatler и «Караван историй», но откажутся от Vogue

18:06 Шишкина просит Генпрокуратуру проверить транспортную реформу Петербурга на коррупцию

17:59 В Купчино появится новая церковь

17:33 Против сотрудников ЧОП на Шиесе возбудили уголовные дела

17:25 Фигурантов дела о теракте в метро Петербурга просят приговорить к пожизненному заключению

17:12 Муниципал: Депутаты МО "Ульянка" попросили Беглова не повышать цены на проезд

16:59 Вишневский о поправке Беглова: По подсчетам проезд в автобусе должен стоить 70 рублей, а в метро - 68

16:49 УФАС заметило дискриминационный подход к ценообразованию у производителей гречки

16:31 В Росгидромете считают опасным развитие намывных территорий на Васильевском острове   3

16:27 РКН лишил аккредитации авторов экспертизы о несущем "антиценности сатанизма" творчестве Крида

15:47 Фигурант "московского дела" Новиков признал свою вину

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru