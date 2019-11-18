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12:39

У стен Смольного выразили недовольство качеством инфраструктуры Шушар

фото ЗакС политика У стен Смольного выразили недовольство качеством инфраструктуры Шушар

Малое количество социальных объектов в Шушарах побудило местного жителя выйти с одиночным пикетом к зданию петербургской администрации. Михаилу Шарикову не хватает школ, поликлиник и дорог, о чем он написал на плакате. Кроме того, на нем он обозначил свой район как местность, где требуется особое умение выживать.

Шариков адресовал свое послание персонально губернатору Александру Беглову.

По словам пикетчика, в борьбе за свои права он участвует с 2016 года, и с той поры обозначенные им проблемы не исчезли.

"Свет в конце тоннеля мы не видим. Нас приглашают на совещания в комитеты, где город перекладывает ответственность на застройщика", - рассказал активист.

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Фотография: Красимир Врански


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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