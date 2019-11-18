Предпринимателя приговорили к условному сроку за хищение денег из бюджета МО "Народный"

Куйбышевский суд Петербурга приговорил гендиректора компании «Чистерра» Константина Попова к 4 годам лишения свободы условно, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Предпринимателя признали виновным в мошенничестве. Его и замглавы местной администрации МО «Народный» Кирилла Соловьева обвиняли в хищении более 2 млн рублей во время исполнения контракта по уборке и содержанию территорий округа и при работах по благоустройству, когда фирма была субподрядчиком.

Суд также удовлетворил гражданский иск о возмещении имущественного вреда. С Попова взыщут 1,5 млн рублей в доход бюджета МО «Народный». Взыскание обращено на автомобиль BMW 520 D.

Ранее Соловьева осудили на 2,5 года условно по тому же делу.

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