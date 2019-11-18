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12:58

Предпринимателя приговорили к условному сроку за хищение денег из бюджета МО "Народный"

фото ЗакС политика Предпринимателя приговорили к условному сроку за хищение денег из бюджета МО "Народный"

Куйбышевский суд Петербурга приговорил гендиректора компании «Чистерра» Константина Попова к 4 годам лишения свободы условно, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Предпринимателя признали виновным в мошенничестве. Его и замглавы местной администрации МО «Народный» Кирилла Соловьева обвиняли в хищении более 2 млн рублей во время исполнения контракта по уборке и содержанию территорий округа и при работах по благоустройству, когда фирма была субподрядчиком.

Суд также удовлетворил гражданский иск о возмещении имущественного вреда. С Попова взыщут 1,5 млн рублей в доход бюджета МО «Народный». Взыскание обращено на автомобиль BMW 520 D.

Ранее Соловьева осудили на 2,5 года условно по тому же делу.


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15:59    
Судья - враг народа. Это моё личное твёрдое убеждение. Вор должен сидеть в тюрьме, и не условно, а на строгом режиме.  Налицо сговор, умысел, группа, особо крупный размер, а если судья этого не понимает, то его с таким "правосознанием" гнать  надо в шею, чтоб не потворствовал гадёнышам-захребетникам.

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