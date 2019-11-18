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13:58

Мосгорсуд отказал в жалобе дизайнеру, которому сломали ногу при задержании до митинга

фото ЗакС политика Мосгорсуд отказал в жалобе дизайнеру, которому сломали ногу при задержании до митинга

Мосгорсуд отклонил жалобу дизайнера Константина Коновалова на отказ возбуждать уголовное дело после того, как полицейские сломали ему ногу при задержании 27 июля, передает «Медуза».

На рассмотрение апелляционной жалобы у суда ушло 16 минут. До этого в жалобе Коновалову отказал Тверской суд Москвы.

Коновалов жаловался на СК после того, как ведомство отказалось рассматривать его заявление на его задержание 27 июля в Москве. В тот день Коновалов вышел на пробежку в центре Москвы. Его задержали недалеко от запланированного места начала митинга за несколько часов до начала акции. Правоохранители повалили его на асфальт, сломав ногу. Несмотря на то, что акция не началась, на Коновалова составили протокол, вменив участие в несогласованной акции.

В Следственном комитете в ответ на жалобу Коновалова заявили, что он якобы участвовал в несогласованной акции. Применение физической силы к нему сочли правомерным, а в заявлении не увидели «каких-либо объективных сведений о каком-либо совершенном преступлении» правоохранителями.

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19:17   Бордунов  
17:24 Насральный, ты лучше при случае с удовольствием сделай минет Вишневскому, а потом посади его за изнасилование. Это будет триумф твоей жизни. А что у вас за форма на Савушкина? Поварская?

17:46    
17.24
Будешь выполнять-смотри не обделайся. Хотя смердишь знатно, разлагаешься.

17:24    
16-10 Ваше ехидство примитивно, но вот с ответом Пескова я согласен. С удовольствием выполню это сам при случае и без формы. Гнид надо давить , не давая им превращаться в ползающих вшей.

16:10    
нога протестанта" ничего не стоит - а вот если бы он бросил бумажный стаканчик в сторону верзилы полицейского, и, конечно, тем самым напугал бы его до обосрачки - вот тут судья дал бы на всю катушку - за "моральный ущерб" костолому полицескому... а неадекват, песков этот приговор бы еще прокомментировал, так - "стрелять надо было, полицейскому"... какие могут быть "суды" при путине?.. это расправа, запугивание, подавление - это ведь не демократическая европа, америка и украина, где человек имеет реальные возможности протестовать и проводить мирные акции...

15:38    
Сами людей в ЕСПЧ гонят.

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