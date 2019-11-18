Мосгорсуд отказал в жалобе дизайнеру, которому сломали ногу при задержании до митинга

Мосгорсуд отклонил жалобу дизайнера Константина Коновалова на отказ возбуждать уголовное дело после того, как полицейские сломали ему ногу при задержании 27 июля, передает «Медуза».

На рассмотрение апелляционной жалобы у суда ушло 16 минут. До этого в жалобе Коновалову отказал Тверской суд Москвы.

Коновалов жаловался на СК после того, как ведомство отказалось рассматривать его заявление на его задержание 27 июля в Москве. В тот день Коновалов вышел на пробежку в центре Москвы. Его задержали недалеко от запланированного места начала митинга за несколько часов до начала акции. Правоохранители повалили его на асфальт, сломав ногу. Несмотря на то, что акция не началась, на Коновалова составили протокол, вменив участие в несогласованной акции.

В Следственном комитете в ответ на жалобу Коновалова заявили, что он якобы участвовал в несогласованной акции. Применение физической силы к нему сочли правомерным, а в заявлении не увидели «каких-либо объективных сведений о каком-либо совершенном преступлении» правоохранителями.