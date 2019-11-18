На зоозащитной акции в Москве задержали активистов Greenpeace и журналиста

Акция против вылова китообразных, проходившая в центре столицы, закончилась задержаниями ее инициаторов из организации Greenpeace, а также фотокорреспондента "Новой газеты" Светланы Видановой.

В Москве-реке активисты разместили надувную косатку с надписью "Спасибо, что отпустили - больше не ловите!", после чего были пойманы сами.

Последние несколько лет зоозащитники добиваются от Минприроды включения косаток в Красную книгу, однако не могут добиться не только этой цели, но и прекращения их вылова. Между тем представители правительства, в частности, вице-премьер Алексей Гордеев ранее публично выражал солидарность с устремлениями активистов.