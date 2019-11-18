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14:39

На зоозащитной акции в Москве задержали активистов Greenpeace и журналиста

фото ЗакС политика На зоозащитной акции в Москве задержали активистов Greenpeace и журналиста

Акция против вылова китообразных, проходившая в центре столицы, закончилась задержаниями ее инициаторов из организации Greenpeace, а также фотокорреспондента "Новой газеты" Светланы Видановой.

В Москве-реке активисты разместили надувную косатку с надписью "Спасибо, что отпустили - больше не ловите!", после чего были пойманы сами.

Последние несколько лет зоозащитники добиваются от Минприроды включения косаток в Красную книгу, однако не могут добиться не только этой цели, но и прекращения их вылова. Между тем представители правительства, в частности, вице-премьер Алексей Гордеев ранее публично выражал солидарность с устремлениями активистов.

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19:28    
17:20 - с места событий пригожинский тролль Насральный, который думает, что он Наполе... Соколо... Бордунов!
15-30 А подумай, если можешь. Без методички.

17:20    
15-48 Он лично пояснить не может ввиду болезни и нахождения в стационаре. Просто у него слева  сосед по палате Путин, а справа Медведев. Сам Бодрунов посредине, и у них сейчас заседание кабинета министров. Поэтому Бодрунов занят. Позвоните попозже. Да не напрямую, а через секретаря.

15:48    
15-30
А причём тут?   Поясни, если можешь.

15:30   Бордунов  
Путин спятил.

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