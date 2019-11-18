Дмитриева: К депутатам стали больше прислушиваться

Депутат Законодательного собрания от Партии роста Оксана Дмитриева дала актуальную оценку петербургской политике и взаимодействию ветвей власти. После выборов губернатора 8 сентября, на которых победил Александр Беглов, не стоило, по ее мнению, ждать кардинальных изменений в этом отношении, однако кое-какие из них она уже замечает: слово депутата стало значить больше в кабинетах петербургской администрации.

"Если раньше на заседании правительства нас никто не ждал и, в общем, ничего особенно и не слушал, и не принимались никакие решения после наших предложений, то сейчас в этом плане ситуация изменилась. Да, прислушиваются, что-то принимают, что-то не принимают, но, тем не менее, вовлеченность депутатов в процессы принятия решений - во всяком случае, у меня, не знаю, как у остальных - стала больше", - отметила она в эфире радиостанции "Эхо Петербурга".

Дмитриева при этом добавила, что не стоит считать, будто она и ее сторонники полностью согласны с политикой, проводимой исполнительной властью.

Отметим, что команда Дмитриевой одержала неожиданную для многих победу в муниципалитете №72 Фрунзенского района. В течение 2019 года политик старалась воздерживаться от критики в адрес кандидата от власти.

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