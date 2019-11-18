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15:24

Единороссы решили направить часть бюджета на храмы, суды и столовую ЗакСа

фото ЗакС политика Единороссы решили направить часть бюджета на храмы, суды и столовую ЗакСа

Бюджетно-финансовый комитет петербургского Заксобрания поддержал только три поправки в бюджет на 2020 год, отклонив при этом все предложения оппозиционных фракций, передает «Фонтанка.ру».

Одобрение получили две поправки губернатора Петербурга Александра Беглова и одна – фракции «Единая Россия». Единороссы предложили перераспредилить 704 млн рублей, основную часть которых они хотят забрать из резервного фонда Смольного. 254,9 млн рублей единороссы направят КГИОП, половина этих денег – субсидии религиозным организациям, в собственности которых находятся охраняемые культурные объекты.

137 млн рублей предложено добавить комитету по вопросам законности. Основая часть средств пойдет на ремонт зданий судов и правоохранительных органов. 80,9 млн рублей единороссы намерены отдать на издание газеты «Вечерний Санкт-Петербург», еще 12 млн получит ГУП «Столовая Мариинского дворца», которое кормит депутатов.

От 5 до 15 млн рублей получат от единороссов 15 муниципальных образований в Петербурга. Из них три муниципалитета расположены в Петроградском районе – на избирательной территории спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Это МО «Петровский», «Кронверкское» и «Введенский». Также деньги передадут муниципалитетам, которые расположены в избирательном округе вице-спикеров Заксобрания Анатолия Дроздова и Сергея Соловьева.

Ранее Беглов предложил поправку в бюджет, урезающую субсидию на перевозку пассажиров в общественном транспорте. Случилось это на фоне повышения цен на разовый проезд в метро и на наземных маршрутах: до 55 и 50 рублей соответственно. На этапе «нулевых» чтений бюджета Петербурга предполагалось, что проезд в транспорте подорожает на 2 рубля, затем глава комитета финансов Алексей Корабельников заявил о подорожании на 5 рублей. Подробнее о том, как чиновники и депутаты обсуждали проект бюджета в конце октября – в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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19:10    
17:14 "...за подсказку.  Подскажи ещё..."
Ты совсем обленился, копипастивши. Учись жить без подсказок и методичек.

17:14    
16-40 Спасибо за подсказку.  Подскажи ещё, когда лучше приходить, чтобы меньше стоять в очереди ?

16:40    
16:24 Ты за себя, тролльчатина, волнуйся. Доставай с антресолей справку из школы, липовый диплом и на биржу труда, на учет.

16:24    
16-11 Ты соображаешь, что пишешь ? Тебе тогда придётся идти работать !

16:11    
Лучше бы деньги на троллей (15:28) направили на больницы и помощь больным детям.

15:28    
Лучше бы часть денег бюджета направили на строительство новых тюрем для врагов России из прозападной "пятой колонны"!!!

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