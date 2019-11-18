18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:47

Фигурант "московского дела" Новиков признал свою вину

фото ЗакС политика Фигурант "московского дела" Новиков признал свою вину

Фигурант «московского дела» Павел Новиков признал свою вину по делу об ударе полицейского по шлему пластиковой бутылкой на акции 27 июля, передает «МБХ медиа».

На заседании по избранию меры пресечения в конце октября Новиков свою вину отрицал. Тогда следователь и прокурор заявили о том, что он признал вину, сам Новиков сказал, что у него не было доступа к защите, а подписанные им ранее документы не имеют «вообще ничего общего с реальностью».

Адвокат Татьяна Молоканова сообщила, что рассмотреть его дело в особом порядке уже нет возможности. Заседание суда отложено до 2 декабря из-за неявки потерпевшего и свидетеля обвинения.

Новикова задержали 29 октября, его обвиняют в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, он на акции 27 июля в Москве ударил полицейского пластиковой бутылкой по шлему.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14 ноября, 20:55 Суд арестовал фигуранта дела об "угрозах судье" Евгения Ерзунова

14 ноября, 10:25 Суд оставил в силе штраф осужденному фигуранту "московского дела" Беглецу

13 ноября, 19:15 СПЧ встретится с МВД, Росгвардией, Генпрокуратурой и побеседует о столичных протестах

12 ноября, 20:28 Осужденный фигурант "московского дела" Жуков пожаловался на условия содержания в СИЗО

12 ноября, 16:57 Прокуратура Москвы сочла обоснованным приговор Константину Котову по "дадинской" статье

12 ноября, 13:51 Фигуранту "московского дела" Чирцову до апреля 2020 года продлили арест

7 ноября, 10:51 Дела троих фигурантов "московского дела" объединили в одно, обвинив в коллективном насилии над силовиком

7 ноября, 9:21 Дела Егора Жукова и еще четырех фигурантов "московского дела" поступили в суд

6 ноября, 10:29 Мосгорсуд не стал лишать супругов Проказовых ребенка из-за участия в акции протеста

5 ноября, 11:30 Осужденный фигурант "дела 212" жалуется на отказ в медпомощи в СИЗО


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
18:59 К новогодним праздникам Петербург украсят тысячи елей в вазонах

18:58 Депутата Госдумы Герасименко лишили прав из-за ДТП с мотоциклистом

18:38 СМИ: Замглавы ФСИН Максименко уходит в отставку

18:35 Муниципал: Суд не отменил итоги выборов в округе 67 МО «Прометей»

18:13 В Кремле продолжат читать Tatler и «Караван историй», но откажутся от Vogue

18:06 Шишкина просит Генпрокуратуру проверить транспортную реформу Петербурга на коррупцию

17:59 В Купчино появится новая церковь

17:33 Против сотрудников ЧОП на Шиесе возбудили уголовные дела

17:25 Фигурантов дела о теракте в метро Петербурга просят приговорить к пожизненному заключению

17:12 Муниципал: Депутаты МО "Ульянка" попросили Беглова не повышать цены на проезд

16:59 Вишневский о поправке Беглова: По подсчетам проезд в автобусе должен стоить 70 рублей, а в метро - 68

16:49 УФАС заметило дискриминационный подход к ценообразованию у производителей гречки

16:31 В Росгидромете считают опасным развитие намывных территорий на Васильевском острове   3

16:27 РКН лишил аккредитации авторов экспертизы о несущем "антиценности сатанизма" творчестве Крида

15:47 Фигурант "московского дела" Новиков признал свою вину

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru