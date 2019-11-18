РКН лишил аккредитации авторов экспертизы о несущем "антиценности сатанизма" творчестве Крида

Роскомнадзор приостановил на 120 дней действие аттестатов об аккредитации специалистов, которые провели экспертизу песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.

Действие аттестатов приостановлено у трех экспертов: Е. Шабалиной, Т. Симоновой и А. Волковой. По истечении срока будет решаться вопрос об окончательном лишении их аккредитации. В РКН подчеркнули, что экспертиза песен Крида, подготовленная этими специалистами, «не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции».

Роскомнадзор только аккредитовывает экспертов, последние самостоятельно работают на основании договоров со сторонними организациями, пояснили в РКН. При этом работу экспертов оплачивает заказчик, а ведомство обязано публиковать результаты экспертиз.

В конце октября на сайте Роскомнадзора появилась экспертиза творчества Крида. В ней эксперты заявили, что певец несет «антиценности сатанизма», упрекнули его в «тотальном цинизме», нашли в его псевдониме ассоциации с древнерусским словом «кривда» и игрой Assasin’s Creed, сделали вывод о его «антироссийской идеологической ориентации» на основании татуировок.