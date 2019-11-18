В Росгидромете считают опасным развитие намывных территорий на Васильевском острове

Намывные территории, создающиеся в Невской губе Финского залива, вызывают опасения у Росгидромета. По мнению руководителя северо-западного управления ведомства Валерия Цепелева, таким образом расширять и застраивать Васильевский остров больше не следует ввиду объективных рисков.

"Все, что могли насыпать - насыпали. <...> Наша позиция такова - дальнейший намыв в Невской губе приведет к уменьшению времени ее заполнения", - приводит его слова ТАСС.

При закрытой дамбе, объяснил Цепелев, с увеличением площади намыва значительно возрастает вероятность наводнения. В особенности это касается тех дней, когда высок уровень воды в Ладожском озере.

На намывных территориях Невской губы в 2010-е годы появился порт "Морской фасад", а также продолжают появляться новые высотные жилые комплексы. В их числе - "Круиз апарт", "Голден сити" и "Морская набережная".