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16:31

В Росгидромете считают опасным развитие намывных территорий на Васильевском острове

фото ЗакС политика В Росгидромете считают опасным развитие намывных территорий на Васильевском острове

Намывные территории, создающиеся в Невской губе Финского залива, вызывают опасения у Росгидромета. По мнению руководителя северо-западного управления ведомства Валерия Цепелева, таким образом расширять и застраивать Васильевский остров больше не следует ввиду объективных рисков.

"Все, что могли насыпать - насыпали. <...> Наша позиция такова - дальнейший намыв в Невской губе приведет к уменьшению времени ее заполнения", - приводит его слова ТАСС.

При закрытой дамбе, объяснил Цепелев, с увеличением площади намыва значительно возрастает вероятность наводнения. В особенности это касается тех дней, когда высок уровень воды в Ладожском озере.

На намывных территориях Невской губы в 2010-е годы появился порт "Морской фасад", а также продолжают появляться новые высотные жилые комплексы. В их числе - "Круиз апарт", "Голден сити" и "Морская набережная".

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18:16    
Рыба дохнет, несколько годов берега были усыпаны подохшими нерпами, не осталось ни одного пляжа по берегам залива, где разрешено купаться, и всё это - результат намыва Васильевского острова.
Никакой реакции прокуратуры, властей и природоохранных инстанций мы так и не дожались.

16:49    
стаканида ВСЕ ПРОДАЛА

16:47    
Подняли со дна дерьмо, настроили ЖК. Дети и старики будут больше болеть. Или уже и болеют...
Может того, кто давал разрешение на строительство, и поселить там?

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