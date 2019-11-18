УФАС заметило дискриминационный подход к ценообразованию у производителей гречки

Петербургские антимонопольщики возбудили два дела против агропромышленных компаний "Агро-Альянс" и "Ангстрем трейдинг". Поводом для этого послужила специфическая ценовая политика: согласно сведениям, полученным УФАС, компании устанавливают разные цены на гречневую крупу для разных торговых сетей.

Контрольно-надзорное ведомство усматривает в действиях производителей признаки дискриминационного поведения на рынке, что, в свою очередь, нарушает закон о торговле.

Отметим, что в октябре гречневая крупа уже становилась предметом интереса антимонопольщиков - как петербургских, так и федеральных. Если первые не наблюдали резкого роста цен на продукт, то вторые такую тенденцию отметили.