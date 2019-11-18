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17:33

Против сотрудников ЧОП на Шиесе возбудили уголовные дела

фото ЗакС политика Против сотрудников ЧОП на Шиесе возбудили уголовные дела

Сотрудники частного охранного предприятия "Гарант безопасности", на побои со стороны которых жаловались и продолжают жаловаться экоактивисты на станции Шиес, стали фигурантами уголовного дела, о чем говорится в сообществе "Поморье - не помойка".

"Свершилось... Не всё активистам ходить избитыми и подвергаться преследованиям за несовершённые преступления", - пишут они в новейшем посте.

Согласно опубликованной информации, в материалах дела имеется два эпизода применения физического насилия, августовский и октябрьский. Следственные действия начались.

Отметим, что стычки между противниками возведения мусорного полигона на Шиесе и сотрудниками ЧОП возникали с конца 2018 года. Однако, защищают будущий полигон не только частные охранники. Топливо на стройку в последнее время завозится в сопровождении бойцов Росгвардии, поскольку протестующие неоднократно препятствовали проезду бензовозов.

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