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17:59

В Купчино появится новая церковь

фото ЗакС политика В Купчино появится новая церковь

Во Фрунзенском районе, на пересечении Дунайского путепровода и Витебского проспекта построят новую церковь, сообщает издание "Канонер". Она будет соседствовать с автозаправочной станцией "Газпромнефть". Воздвигнут ее в честь "благоразумного разбойника" Раха, распятого, если верить религиозным источникам, в один день и в одно время с Иисусом Христом.

Информацию подтвердили в комитете по строительству, добавив, что пустынный клочок земли благоустроят и превратят в сквер.

При новом культовом сооружении создадут также "духовно-просветительский центр штрафных воинских частей".

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