К грядущему приезду Путина чиновники преобразили Невский район

Приезд президента Владимира Путина на открытие памятника писателю Даниилу Гранину, намеченное на 27 ноября, спровоцировал чиновников на активные работы по благоустройству. Об этом пишет ресурс "МБХ Медиа", ссылающийся на жителей Невского района.

Петербуржец Александр Плахотный рассказал о том, что чиновники замаскировали недостроенное заброшенное здание, установили тротуар, вымыли плитку и покрасили газоны. Утверждается, что о многом из совершенного к приезду Путина граждане просили достаточно давно.

Памятник знаменитому ленинградцу и петербуржцу, соавтору "Блокадной книги", установлен на Дальневосточном проспекте. В 2019 году, объявленном годом Гранина, почетному жителю города исполнилось бы сто лет.