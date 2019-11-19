"Дед Пикет" из Екатеринбурга получил штраф за "насилие" над силовиком на акции против храма

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга постановил, что местный активист Вадим Панкратов, более известный как "Дед Пикет", применил насилие по отношению к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) во время одной из майских акций протеста против возведения храма в центре города, и оштрафовал его на 20 тысяч рублей, пишет "МБХ медиа".

Согласно материалам дела, "Дед Пикет" ударил начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД Екатеринбурга подполковника Антона Трошина свернутым плакатом. Решение суда Панкратов намерен обжаловать.

Напомним, волнения из-за строительства храма святой Екатерины начались 13 мая, когда горожане неожиданно обнаружили центральный сквер, обнесенный строительным забором. Впоследствии преграда была отправлена в пруд. Были также и столкновения с правоохранителями. Впоследствии более 30 человек были арестованы. Не так давно новое место для религиозного объекта было все же выбрано путем референдума.

Дело "Деда Пикета" стало четвертым уголовным делом, возбужденным после протестов в сквере. Ранее против жителей города заводили дела о призывах к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК), умышленном уничтожении имущества (часть 1 статьи 167 УК) и об оскорблении представителя власти (статья 319 УК).