Суд арестовал охранника, пропустившего студента с ружьем в колледж в Благовещенске

Городской суд Благовещенска до 14 января 2020 года отправил под арест работника частного охранного предприятия "Сириус-А" Олега Ермолова, который осуществлял надзор за за Амурским колледжем строительства и ЖКХ в день, когда там произошла стрельба, передает ТАСС.

Во время заседания Ермолов заявил, что у него нет удостоверения охранника, трудоустроен он был без составления соответствующего договора и "по сути не является охранником". В день ЧП, по его словам, он сделал все, что от него зависело.

"Я сразу вывел людей, позвонил в МЧС. До этого, когда меня судили, статья была более тяжкая, и то я ходил под подпиской до суда. А тут за что меня "закрывать", я не понимаю", - сообщил на суде Ермолов.

Адвокат охранника Диана Будко заявила, что защита будет обжаловать приговор. Она добавила, что Ермолов в 2015 году перенес инфаркт, у него двое несовершеннолетних детей, которых не с кем оставить, так как жена работает.

Ранее региональное управление Следственного комитета по Амурской области возбудило уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), в отношении сотрудников строительного колледжа. Кроме того, возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.

Напомним, 14 ноября 19-летний учащийся колледжа принес на занятия ружье и устроил стрельбу по сверстникам. В результате его действий погибли два человека, в том числе он сам. Ранения получили молодые люди 17, 19 и 20 лет.

По данным Минобороны по региону, в колледже имелась тревожная кнопка, которая в тот день использована не была.