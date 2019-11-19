Российские туроператоры начали продавать путевки в Сирию

Два российских турагентства начали продавать организованные туры в Сирию: на данный момент поток желающих посетить неспокойную страну небольшой - всего в регионе побывали примерно 50 человек.

Стоимость путешествия превышает 100 тысяч рублей. Отдыхающих в Сирию отправляют "Килиманджаро" и "Миракл". Сначала туристы прилетают в Бейрут, откуда их везут до Сирии на автотранспорте. Продолжительность тура составляет 8 дней, за это время россиянам показывают Дамаск, Алеппо, Хаму, Крак-де-Шевалье, Хомс, Пальмиру и Маалюли.

Туроператоры уточнили, что путешествовать в Сирию можно было и раньше, однако из-за политической нестабильности в стране поездки отменяли.

Гражданам России визы для посещения Сирии не нужны, однако попасть в арабское государство можно лишь через туроператора - самостоятельных путешественников разворачивают на границе.

Напомним, политический кризис в Сирии длится уже восемь лет. Сейчас большая часть Сирии находится под контролем правительства, однако вооруженные формирования контролируют основную часть провинции Идлиб на севере страны.