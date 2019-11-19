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10:20

Российские туроператоры начали продавать путевки в Сирию

фото ЗакС политика Российские туроператоры начали продавать путевки в Сирию

Два российских турагентства начали продавать организованные туры в Сирию: на данный момент поток желающих посетить неспокойную страну небольшой - всего в регионе побывали примерно 50 человек.

Стоимость путешествия превышает 100 тысяч рублей. Отдыхающих в Сирию отправляют "Килиманджаро" и "Миракл". Сначала туристы прилетают в Бейрут, откуда их везут до Сирии на автотранспорте. Продолжительность тура составляет 8 дней, за это время россиянам показывают Дамаск, Алеппо, Хаму, Крак-де-Шевалье, Хомс, Пальмиру и Маалюли.

Туроператоры уточнили, что путешествовать в Сирию можно было и раньше, однако из-за политической нестабильности в стране поездки отменяли.

Гражданам России визы для посещения Сирии не нужны, однако попасть в арабское государство можно лишь через туроператора - самостоятельных путешественников разворачивают на границе.

Напомним, политический кризис в Сирии длится уже восемь лет. Сейчас большая часть Сирии находится под контролем правительства, однако вооруженные формирования контролируют основную часть провинции Идлиб на севере страны.

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10:46   Саша  
В Сирии масса достопримечательностей мирового уровня, да и курортная зона на Средиземном море была не хуже, чем в Турции...Потихоньку в Сирии мирная жизнь налаживается, экономика оживает...Вот только что в Севастополь из Таруса прибыла партия оливкового масла(46 тонн!), ждут прибытия цитрусовых, оливок, арабских сладостей и тд. Россия же развернула 2 военные базы на северо-востоке Сирии, одна их которых в Г.Камышлы на самом стыке 4-х государств: Сирии, Турции, Ирака с иракским Курдистаном и Ирана, да и Азербайджан с Каспийским морем рядом...Это геополитическое доминирование России в этом важнейшем, нефтяном регионе мира, что замечательно!

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